Сьогодні Рада розгляне зміни до Конституції в частині правосуддя (наживо)
10:11, 02 лютого 2016Політика
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2 лютого парламент розгляне законопроект №3524 про внесення змін до Конституції України (в частині правосуддя).
REUTERS
Про це йдеться в порядку денному Верховної Ради України.
Депутати сьогодні планують розглянути в першому читанні проект закону №3025 про особливий режим спецконфискації майна.
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Також на порядку денному парламенту проект закону №3334 про державний прапор України. Крім того, сьогодні Рада розгляне проект закону №3206 про внесення змін до деяких законів України щодо гарантій соціального захисту деяких категорій осіб серед учасників АТО.
У повторному першому читанні депутати мають намір розглянути доопрацьований законопроект № 2504а-д про державний реєстр військовозобов'язаних.
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