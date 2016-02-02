Сьогодні Рада розгляне зміни до Конституції в частині правосуддя (наживо)

Про це йдеться в порядку денному Верховної Ради України.

Депутати сьогодні планують розглянути в першому читанні проект закону №3025 про особливий режим спецконфискації майна.

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Також на порядку денному парламенту проект закону №3334 про державний прапор України. Крім того, сьогодні Рада розгляне проект закону №3206 про внесення змін до деяких законів України щодо гарантій соціального захисту деяких категорій осіб серед учасників АТО.

У повторному першому читанні депутати мають намір розглянути доопрацьований законопроект № 2504а-д про державний реєстр військовозобов'язаних.