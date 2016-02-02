Томбінський закликає Україну не спекулювати наслідками референдуму у Нідерландах

Про це заявив голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський. "На цей нідерландський референдум, ніхто ще не знає, як на нього відповісти. Нам потрібно все зробити, щоб він закінчився позитивним результатом для України, а не спекулювати, що зробити, якщо цей референдум принесе негативний результат", - наголосив Ян Томбінський.

Читайте такожКіпр передав Раді ЄС грамоти про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Він сказав, що з боку європейських структур нідерландській стороні надається відповідна інформація, яким чином пояснювати громадянам необхідність підтримки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Але нам також треба показувати якісь позитивні сигнали і з України", - сказав дипломат.

Ян Томбінський переконаний, що кампанія щодо референдуму була проведена і організована противниками Угоди про асоціацію. "Тими, які більше про негативний результат зацікавлені", - сказав він.

Посол заявив, що Нідерланди - це прагматична країна, якій треба показувати результати, потенціал та можливості.

"Для цього потрібно багато заходів з боку України. Це захист інвесторів, (розвиток) усіх елементів боротьби з корупцією, щоб можна було створювати рівні можливості для усіх сторін, які зацікавлені в економічних стосунках з Україною. І також показувати хороші українські продукти на європейському ринку", - заявив Ян Томбінський.