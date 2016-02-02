Суд дозволив залучити як свідків лікарів Інституту Амосова та кардіолога, що оглядав Корбана (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів Апеляційного суду Києва задовольнила клопотання прокуратури про залучення київських лікарів, хоча проти цього виступили як захисники Корбана, так і сам підозрюваний.

Як написала у Facebook керівник прес-служби «УКРОПу» Євгенія Кравчук, головуючий на засіданні суду з розгляду скарги на арешт Корбана суддя Денис Масенко запропонував Корбану ознайомитися з текстом клопотання прокуратури про виклик до зали суду як свідків ряду лікарів Інституту імені Амосова. При цьому Корбан попросив червону ручку, наголосивши, що «прокурор Голінченко пише з граматичними помилками!».

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Корбан заперечив проти задоволення цього клопотання, припустивши, що лікарі, яких хоче викликати прокуратура, «перебувають на гачку у влади і проти них в минулому могли бути порушені кримінальні справи». Корбан також зазначив, що це клопотання прокуратури було подане з метою затягування справи.

Адвокати також заперечили проти задоволення цього клопотання прокуратури.

«Сьогодні у нас відбувається чергова спроба замінити фактично призначено слідчу дію, судово-медичну експертизу», – заявила адвокат Оксана Томчук. За її словами, захист неодноразово наполягав на завершенні судово-медичної експертизи, яка була призначена раніше, однак саме сторона обвинувачення затягує проведення відповідної слідчої дії. Як підкреслила адвокат, лише експертиза може визначити, чи дійсно мали місце ті обставини, які врахував суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус при ухваленні рішення про арешт Корбана.

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У свою чергу, адвокат Олександр Лисак зазначив, що прокуратура добивається відкладення розгляду, посилаючись на необхідність викликати свідків, щоб отримати висновок судово-медичної експертизи стану здоров’я Корбана, без якого законність усіх дій Дніпровського райсуду та Апеляційного суду Києва перебувають під сумнівом.

Як заявив адвокат Олексій Шевчук, клопотання прокуратури не оформлене належним чином: серед іншого, у ньому не вказаний номер провадження, в якому воно подається.

Проте суд задовольнив клопотання та викликав як свідків заступників головного лікаря Інституту імені Амосова Олександра Берегового і Костянтина Руденка, а також лікаря Ірину Швець.

Як повідомила у Facebook Кравчук, захист заявив клопотання про виклик як свідків лікарів Центру екстреної допомоги медицини катастроф міста Києва Білошапка і Сидорчука, які надавали допомогу Корбану у Дніпровському райсуді столиці, та лікарів центру «Клініка сімейної медицини» Лєснічук і Кіхтенко, які проводили обстеження Корбана у Дніпропетровську.

Після цього суд оголосив перерву на годину.

Довідка УНІАН. Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Розгляд апеляції розпочався 5 січня.