Порошенко попередив Європу, що Путін хоче її розколоти і зробити жертвою шантажу щодо "сирійського питання"

Про це Порошенко заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

«Для мене ясно, що якщо ви подивитеся на те, що відбувається в східній Україні, ви не можете підтримувати скасування санкцій проти Росії», - підкреслив він.

«Європа не повинна стати жертвою шантажу Путіна через припущення, що не може бути ніякого вирішення питання Сирії без Путіна», - додав Порошенко.

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«Все, що відбувається у світі, прямо або побічно пов'язане з агресією Росії. Тому це також і питання наших цінностей, щоб ми зберегли санкції. Росія хоче розколоти країни Європи; це є її метою. Ми не повинні дозволити, щоб це відбулося», - додав президент України.

«Навіть з економічної точки зору: російський ринок не такий самий, яким був кілька років тому. Європа стала набагато менше залежати від російського ринку», - зазначив Порошенко.