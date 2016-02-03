Порошенко попередив Європу, що Путін хоче її розколоти і зробити жертвою шантажу щодо "сирійського питання"
Президент України Петро Порошенко заявляє, що Європа не повинна стати жертвою шантажу президента РФ Володимира Путіна через припущення, що без нього не може бути вирішене «сирійське питання».
Про це Порошенко заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.
«Для мене ясно, що якщо ви подивитеся на те, що відбувається в східній Україні, ви не можете підтримувати скасування санкцій проти Росії», - підкреслив він.
«Європа не повинна стати жертвою шантажу Путіна через припущення, що не може бути ніякого вирішення питання Сирії без Путіна», - додав Порошенко.
Читайте такожПорошенко: Путін відкрив інформаційну війну проти Німеччини
«Все, що відбувається у світі, прямо або побічно пов'язане з агресією Росії. Тому це також і питання наших цінностей, щоб ми зберегли санкції. Росія хоче розколоти країни Європи; це є її метою. Ми не повинні дозволити, щоб це відбулося», - додав президент України.
«Навіть з економічної точки зору: російський ринок не такий самий, яким був кілька років тому. Європа стала набагато менше залежати від російського ринку», - зазначив Порошенко.