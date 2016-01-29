Експерти назвали "Мінські домовленності" нав’язуванням Україні обмеженого суверенітету

Про це йдеться у відозві учасників експертної конференції “Мінські домовленості - шлях вирішення конфлікту чи рецепт катастрофи”, яку опублікував "Майдан закордонних справ".

На думку експертів, реалізація такого сценарію створить підґрунтя для справжнього громадянського протистояння і розширить політичні важелі впливу Кремля на офіційний Київ через узаконення утворених і підтримуваних Росією маріонеткових організацій –так званих ДНР/ЛНР.

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"Реінтеграція окупованих територій у політичне, гуманітарне і правове поле України із особливим статусом (з урахуванням вимог агресора) має на меті створення перешкод реалізації волі переважної більшості громадян стосовно вступу до ЄС і НАТО, а також посилення відцентрових процесів на решті території країни. Сценарій нав’язування обмеженого суверенітету є абсолютно неприйнятним для українського суспільства, адже протидія цьому була однією з головних причин Революції Гідності", - наголошується у відозві.

Експерти вважають, що «Мінські домовленості» з правової точки зору є "нікчемним документом", адже укладені з "грубим порушенням норм Закону України Про міжнародні договори" і не можуть бути вищими за Конституцію держави.

У відозві наголошується, що взявши від імені України зобов’язання щодо змісту і термінів конституційних змін, президент і народні депутати перевищили свої повноваження.

"Попри факт невиконання жодного з пунктів «Мінських домовленостей», що давало підстави визнати їх не дійсними після 31 грудня 2015р., політики продовжують твердити про їх безальтернативність. Міжнародна спільнота і українське суспільство свідомо вводяться в оману з метою скасування обмежувальних заходів та санкцій проти агресора. Над цим наполегливо працює російська дипломатія, «друзі Путіна» в ЄС за відсутності твердої, аргументованої позиції офіційного Києва", - наголошується у відозві.

Натомість учасники конференції вимагають від президента України визнати, що термін «дії» «Мінських домовленостей» збіг, і висловити готовність до політико-дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту, залишивши за собою право використання всіх легітимних методів, наявних сил і засобів, включаючи військові, з метою захисту держави, відновлення її суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

На їхню думку, суттю переговорів мають бути виключно питання припинення збройної агресії РФ проти України; звільнення усіх окупованих територій – окремих районів Донецької і Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь; звільнення усіх без винятку заручників і політичних в’язнів; відшкодування збитків, понесених Україною внаслідок російської агресії.

Також експерти пропонують ініціювати створення нового формату врегулювання російсько-українського конфлікту за участю США, ЄС, Росії таінших зацікавлених країн (насамперед підписантів Будапештського меморандуму), включивши до порядку денного переговорів не лише питання деокупації окремих районів Донецької і Луганської областей, але й Криму, а також вироблення міжнародних юридичних гарантій безпеки України.

Крім того, на думку учасників конференції, серед іншого Україні потрібно ініціювати згідно Ст. 39 Статуту ООН скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН з метою визнання цим органом акту агресії Російської Федерації проти України, у разі блокування прийняття рішення з боку Москви ініціювати розгляд цього питання на Генеральній Асамблеї ООН.

Також вони вимагають в законодавчому порядку визнати так звані ДНР/ЛНР" іррегулярними збройними формуваннями, які фінансуються, озброюються, контролюються РФ, а отже є інструментом здійснення Росією проти України збройної агресії, що підпадає під “Визначення агресії”, відповідно до Резолюції 3314 (ХХІХ) затвердженої ГА ООН від 14 грудня 1974 р.".

Крім того, на їхню думку, потрібно сформувати консолідовану претензію до держави агресора та ініціювати створення міжнародної комісії для оцінки збитків, завданих збройною агресією Росії для наступного відшкодування їх через міжнародні суди.