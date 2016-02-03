Гройсман вважає необхідним впровадження в роботу ВР електронних технологій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації проекту електронного парламенту "Е-парламент - від паперу до електронного управління".

Спікер наголосив на необхідності створити систему, яка дозволить українському парламенту відповідати європейським зразкам.

"Ми зможемо запровадити онлайн-контроль за роботою як самої Верховної Ради, так і депутатів", - сказав Гройсман і зазначив, що впроваджується електронний кабінет народного депутата, де він зможе дистанційно працювати зі своїми документами.

Голова ВР зазначив, що введення електронної роботи розбите на кілька етапів. Зокрема, необхідно спочатку провести технічне переоснащення парламенту і замінити все програмне забезпечення, яке є застарілим. Крім того, необхідно провести навчання персоналу.

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Гройсман зазначив, що вже було закуплено 50 сканерів для оцифрування вхідної документації. Також була модернізована 1 тисяча робочих місць, зокрема в комітетах і в науково-експертному управлінні ВР. Крім того, 314 точок в парламенті були оснащені бездротовим доступом до Інтернету, зазначив він.

За словами Гройсмана, максимальне використання цифрових технологій у законодавчому процесі не дозволить будь-кому зловживати під час проходження матеріалів і до моменту голосування".

Спікер продемонстрував оновлені робочі місця і роботу системи в приміщенні комітетів парламенту, де раніше проходила погоджувальна рада. Він пояснив, що такі робочі місця дозволяють, зокрема, враховувати зауваження і пропозиції депутатів, які будуть фіксуватися в онлайн-режимі.

"Зараз ми можемо електронне голосування вводити, онлайн-трансляцію і ведення електронного протоколу", - сказав Гройсман і зазначив, що "вся система роботи комітетів, погоджувальної ради і голосування у Верховній Раді буде єдиною, публічної, електронної".

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За словами спікера, депутати повинні використовувати цю систему на власних пристроях - смартфонах або планшетах, і їм нічого купувати не будуть.

"Ця система дає нам можливість колективної роботи з документами, персонального голосування у прийнятті рішень... і все буде робитися в електронному вигляді, ні в якому разі не допускаючи можливості управління в ручному режимі", - сказав він, зазначивши, що система незабаром буде діяти в парламенті, але необхідно ще адаптувати комітети і конференц-зал ВР, де зараз проходить погоджувальна рада.

Крім того, спікер зазначив, що в сесійній залі Ради система голосування надзвичайно застаріла, і вона також повинна бути замінена.

На питання, скільки коштує впровадження представленої нині системи, Гройсман зазначив: "Я думаю, що це десятки мільйонів... Але вони протягом 2-3 років будуть зекономлені".