Посол України в Австрії почав Twitter-кампанію на підтримку Угоди про асоціацію перед референдумом у Нідерландах

Відповідну кампанію у мікроблозі Twitter український дипломат веде англійською мовою із хештегом "Голландська підтримка для України" (#DutchSupport4Ukraine).

"Тисячі євреїв змушені були рятуватися з окупованого Донецька. Не заохочуй антисемітизм шляхом голосування «Ні» на референдумі", - заявив посол.

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"Першою річчю, яку Росія зробила в окупованому Луганську, було силове вигнання чорношкірих студентів. Не заохочуй расизм шляхом голосування «Ні» на референдумі", - зазначив дипломат.

Аналогічне звернення він зробив і щодо оголошення Росією в окупованому Донецьку гомосексуалізму злочином.