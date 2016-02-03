Посол України в Австрії почав Twitter-кампанію на підтримку Угоди про асоціацію перед референдумом у Нідерландах
18:06, 03 лютого 2016Політика
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Посол України в Австрії Олександр Щерба розпочав Twitter-кампанію із закликом підтримати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом перед референдумом у Нідерландах, який повинен відбутися 6 квітня.
Посол розпочав Twitter-кампанію із закликом підтримати асоціацію між Україною та ЄС / Фото: 112.ua
Відповідну кампанію у мікроблозі Twitter український дипломат веде англійською мовою із хештегом "Голландська підтримка для України" (#DutchSupport4Ukraine).
"Тисячі євреїв змушені були рятуватися з окупованого Донецька. Не заохочуй антисемітизм шляхом голосування «Ні» на референдумі", - заявив посол.
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"Першою річчю, яку Росія зробила в окупованому Луганську, було силове вигнання чорношкірих студентів. Не заохочуй расизм шляхом голосування «Ні» на референдумі", - зазначив дипломат.
Аналогічне звернення він зробив і щодо оголошення Росією в окупованому Донецьку гомосексуалізму злочином.
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