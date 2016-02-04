Експерт розповів про два сценарії для окупованого Донбасу

Про це пише в своїй статті для nv.ua політолог Олексій Гарань.

"В цілому бачу два основні сценарії для окупованого Донбасу. Перший — продовження сформованої ситуації і розуміння, що третину Донбасу ми не контролюємо. Умовно кажучи, придністровський сценарій, що включає в себе два підсценарії: нерегулярні сутички по лінії фронту або ж досягнення повного перемир'я, але без відновлення українського контролю над окупованими територіями", - йдеться в статті.

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На думку Гараня, цей сценарій не є найгіршим варіантом, оскільки Україна не буде нести відповідальність за події на непідконтрольних їй територіях.

"Але в такому випадку виникає питання: чи вдасться продовжити санкції?", - запитує експерт.

"Другий базовий сценарій — реінтеграція. На це спрямовані дипломатичні зусилля Києва, цього хоче від нас Захід. Але, на жаль, Путін веде контргру. Господар Кремля буде прагнути до того, щоб територія формально була визнана українською, але реальний контроль залишався за його маріонетками", - прогнозує автор.

Докладніше про перспективи окупованих територій на Донбасі читайте у статті "Ставимо на паузу" у свіжому випуску журналу "Новое время".