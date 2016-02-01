Місія ОБСЄ заявляє про загострення ситуації на Донбасі

Про це йдеться у звіті за вихідні.

"Спеціальна моніторингова місія побачила гостре збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області одночасно 30 та 31 січня", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, міжнародні спостерігачі зазначають, що перебуваючи на відстані 6 км на північний захід від центру Донецька (територія, контрольована бойовиками "ДНР") між 8:55 та 14:35, 30 січня, серед інших порушень припинення вогню було зафіксовано 91 вибух (визначити тип озброєння представникам ОБСЄ не вдалося), та 101 випадок застосування вогню із стрілецької зброї і крупнокаліберного кулемета. У цілому, спостерігачі зафіксували 544 одиночних пострілів одночасно із стрілецької зброї та крупнокаліберного кулемета, які сталися на відстані приблизно 2,5-6 км зі сторони півночі, північного сходу, заходу та північного заходу від займаних ними позицій.

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Наступного дня перебуваючи на тому ж самому місця, поміж 9:09 та 15:00, місія ОБСЄ зафіксувала 47 невизначених вибухів, 5 випадків сплеску вогню із стрілецької зброї, вісім випадків застосування вогню із крупнокаліберного кулемету на відстані 5-8 км зі сторони південного заходу та північного заходу.

Також було зафіксовано декілька порушень режиму припинення вогню на більш ширшій місцевості у районі Горлівки.

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Так, перебуваючи у Горлівці (підконтрольна "ДНР", 39 км на північний схід від Донецька), 30 січня спостерігачі впродовж 30 хвилин почули 46 вибухів та приблизно 160 черг застосування вогню із крупнокаліберного кулемета зі сторони Зайцевого (50 км на північний схід від Донецька).

Окрім того, випадки порушення режиму припинення вогню були зафіксовані у Комінтерновому.