Майже половина українців вважає справу Корбана політичним переслідуванням – опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

«44% опитаних вважають «Справу Корбана» скоріше політичним переслідуванням, чверть – дотриманням законності та встановленням справедливості», - йдеться у дослідженні.

Читайте такожВ Апеляційному суді у справі Корбана оголошено перерву до 8 лютого

Повідомляється, що дослідження проводилося протягом 14-22 січня 2016 р. Усього опитано 2000 респондентів, помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,3%.

Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 р. в Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його в Київ.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно.

У той же час 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб.

При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті їм. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він повинен перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту.