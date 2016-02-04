У Європарламенті хочуть запросити Абромавичуса для обговорення боротьби з корупцією

Таким чином, за словами Гармс, європейські політики могли б обговорити з Абромавичусом, як можна "зробити боротьбу проти корупції в Україні більш ефективною", заявила вона в інтерв'ю DW.

При цьому вона зазначила, що "міністр користується великою повагою як в Україні, так і в Європейському Союзі". Корупцію в Україні вона назвала "проблемою" і "великим викликом".

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив піти у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі і закликав парламент проголосувати щодо цього питання вже 4 лютого.

Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка і Адміністрації президента.

Посли держав Європи, США і Канади виступили зі спільною заявою проти відставки міністра економічного розвитку і торгівлі України, і закликають українських лідерів назавжди залишити в минулому корисливі інтереси.

У той же день президент України Петро Порошенко заявив, що Абромавичус повинен залишатися на посаді міністра економічного розвитку і торгівлі і продовжувати реалізацію реформ.