У МЗС РФ назвали параноєю кампанію з підготовки референдуму у Нідерландах щодо асоціації з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«Наша позиція мотивована: ми вважаємо, що волевиявлення в Нідерландах, як і у будь-якій іншій країні, має пройти відповідно до усіх демократичних процедур, а виборці не повинні піддаватися надмірному інформаційному тиску з боку влади», - сказала Захарова.

Читайте такожТомбінський закликає Україну не спекулювати наслідками референдуму у Нідерландах

Вона заявила, що влада Нідерландів розгорнули у ЗМІ справжню інформаційну кампанію з метою дискредитації самої ідеї проведення референдуму.

За її словами, основна мета - всіляко закликати населення не брати участь у цьому голосуванні.

«Викликає подив, що на цьому тлі постійно розкручується теза про те, що прихильниками референдуму таємно рухає рука Москви. Це схоже на тотальну параною», - сказала представник МЗС РФ.

За її словами, «заощаджуючи на референдумі у своїй країні, в Гаазі, не замислюючись, виділили 1,5 млн євро на боротьбу з горезвісною російською пропагандою».

Читайте такожУ Швейцарії відбудеться референдум стосовно щомісячної виплати всім громадянам по 2 тисячі євро

«Треба зрозуміти, що все, що ми собі дозволили, - це тільки одне: публічно, відкрито у ЗМІ заявити про свою позицію і висловити думку, що референдум у Нідерландах є закономірною реакцією на зовнішню політику ЄС, яка реалізується без будь-якого врахування думки населення країн - членів ЄС. Це населення хоче бути почутим, хоче, щоб його думка була взята до уваги», - зазначила Захарова.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?». Референдум було ініційовано групою GeenPeil.

Читайте такожБільше половини українців підтримують вступ до ЄС – дослідження

За словами президента України Петра Порошенка, референдум у Нідерландах щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом не зупиняє її дії.

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацювала у повному обсязі з 1 січня 2016 року. Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС розпочне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.