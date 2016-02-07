У Меджлісі вважають, що за вибухом в Херсоні стоять противники єдності України

Голова Херсонського меджлісу Ібрагім Сулейманов вважає, що відповідальність за вибух в офісі меджлісу Херсонської області несуть сили, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу в регіоні, повідомляє Крим.Реалії.

"Однозначно, це справа рук людей, які вважають своїми ворогами прихильників єдності та територіальної цілісності нашої країни, які не бажають звільнення Криму від окупантів і повернення його до складу України", – сказав Ібрагім Сулейманов в коментарі .

Він також зазначив, що нещодавно у міському меджлісі пройшли збори представників національно-культурних громад Херсона, на якому було прийнято звернення до органів влади і силових структур з вимогою жорсткіше реагувати на прояви шовінізму і спроби посварити представників різних народностей, які населяють Херсонську область.

У ніч на неділю 7 лютого о 2:45 в Головне управління поліції Херсонській області надійшло повідомлення про те, офісі меджлісу спрацював вибуховий пристрій. Вибухом було вибито двері в підвальне приміщення. Постраждалих немає. Глава Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що, ймовірно, кинули гранату.

У поліції Херсонської області повідомили, що на місці події працюють слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління і херсонського відділу поліції, а також експерти вибухотехнічної служби.

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У вересні 2015 року від підкинутого вибухового пристрою в Херсоні постраждав офіс представництва президента України в Автономній Республіці Крим.