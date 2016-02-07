В будівлю херсонського Меджлісу кинули гранату - Чубаров

Про це повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

"В ніч з 6 на 7 лютого 2016 року близько 2 години 50 хвилин в будівлю Представництва Меджлісу в Херсонській області, розташоване на вул. Іллі Кулика в м. Херсоні, було кинуто вибуховий пристрій, імовірно граната", - повідомляє він.

Голова Меджлісу зазначає, що вибухом знесено двері до підвального приміщення, жертв та інших руйнувань немає.

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"На місці події зараз знаходиться член Меджлісу кримськотатарського народу, представник Меджлісу в Херсонській області Абмеджіт Сулейманов, працюють співробітники правоохоронних органів України", - пише Чубаров.

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Підкреслюється, що керівництво Меджлісу кримськотатарського народу оцінює те, що трапилося, як навмисну провокацію з боку проросійських сил, спрямовану на дестабілізацію ситуації на півдні України, зокрема в Херсонській області та очікує оперативного розкриття правоохоронними органами України обставин, замовників і виконавців злочину.