В українській делегації пояснили, чому засідання Комісії Україна-НАТО на зустрічі міністрів оборони Альянсу не відбудеться

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив виконуючий обов'язки глави Місії України при НАТО Єгор Божок.

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«Ніяких сигналів це не дає. Тому що, по-перше, ми вже помітили, що російська сторона не сприймає ніяких сигналів, крім сигналів сили й економічного тиску. А по-друге, у нас було засідання Комісії на міністерському рівні місяць тому. Ситуація не погіршилася, але, на жаль, не покращилася. Тому проводити міністерське засідання через місяць після попереднього, для того щоб ще раз підтвердити підтримку, я бачу недоцільним. Тому що ця підтримка відчутна, відома і зрозуміла усім, навіть нашим російським «партнерам», які не з першого разу і навіть не з другого розуміють все, що їм говориш», - сказав дипломат.

На думку Божка, для того щоб «дати РФ дійсно потужний сигнал, який вони можуть зрозуміти, кожне наше засідання на високому та найвищому рівні повинне мати практичний сенс».

«Коли, як ви пам'ятаєте, був час, коли навіть протокольний захід на високому або найвищому політичному рівні для нас було дуже важливим, тому що з нами просто не хотіли розмовляти. Зараз із нами хочуть розмовляти і, більше того, розмовляють на щоденній основі і на серйозні теми. Тому, якщо ми плануємо захід на рівні міністра чи вище, ми повинні мати від нього серйозний практичний результат, але якщо ми не готові його забезпечити, ми можемо провести це засідання трохи пізніше. З нами готові зустрічатися і говорити. У цьому я вас запевняю», - підкреслив в.о. глави місії.

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За його словами, те, що засідання Комісії Україна-НАТО не проводиться, пояснюється тим, що «ми не встигли разом з Альянсом підготувати змістовне наповнення засідання Комісії Україна-НАТО в рамках міністерських заходів НАТО у лютому».

«Тому таке засідання відбудеться пізніше. Я вже говорив якось: для нас у взаємодії з Альянсом від певного часу більш важливим став зміст, ніж «картинка», - пояснив Божок.