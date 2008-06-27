Бойко: Тимошенко в Москві не домовиться про конкретну ціну на газ

«Під час зустрічі в Москві прем’єр-міністрів України та Росії Юлії Тимошенко і Володимира Путіна конкретну ціну російського газу Україна не отримає» - вражає народний депутат України, міністр палива та енергетики в опозиційному уряді В.Януковича Юрій Бойко. Так він прокоментував можливі результати зустрічі українського та російського прем’єрів, що відбудеться 28 червня у Москві.

«На сьогодні ще не зрозуміло, яка буде ціна від Середньої Азії для «Газпрому». Тому важко сказати, якою буде ціна «Газпрому» для нас. Я вважаю, що сьогодні може вестись мова тільки про принципи формування ціни, а не про саму ціну», – сказав Юрій Бойко.

Зараз України купує російський газ за ціною 175 з половиною доларів за тисячу кубометрів.