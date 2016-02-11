Екс-очільник ПР Єфремов замовив собі новий закордонний паспорт, хоче залишити Україну - активіст

Його домашній арешт добіг кінця, а про новий ніхто в ГПУ не клопотав, йдеться у блозі експерта антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Віталія Шабуніна на "Українській правді".

"Схоже, Єфремов, на якого рішенням суду вдягли а потім – зняли – принизливий електронний браслет, заборонили виїжджати за межі міста без дозволу слідчого та навіть спілкуватися з колегами з Верховної Ради, уже може вільно пересуватися за межі України. Тобто – звалити назавжди", - висловив Шабунін.

Зазначається, що у жовтні минулого року слідство офіційно висунуло Єфремову обвинувачення – у справі, що мала найслабшу юридичну перспективу в суді.

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Через місяць Печерський суд повернув прокурору обвинувальний акт як такий, що не відповідає вимогам КПК.

ГПУ виграла апеляцію, і обвинувачення за цим епізодом з Єфремова досі не зняті. На відміну від арешту, за дозволом на який до суду ніхто повторно не звертався.

Наразі, як йдеться у блозі активіста, відомо про 3 епізоди злочинної діяльності Єфремова:

- сепаратизм (N22014000000000509, вчинення умисних дій, направлених на зміни меж території державного кордону України та порушення порядку встановленого Конституцією України, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України). Підозри Єфремову у провадженні не висували;

- заволодіння державними коштами (за заявою Центру протидії корупції N42014000000000628, тиск на службових осіб ДП "Луганськвугілля", що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави). Розслідування триває вже 18 місяців, підозри Єфремову не висунули;

- голосування "диктаторських законів" (N42015000000001495, скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, щодо організації голосування у Раді 16 січня за "диктаторські закони"). Саме за цей заполітизований епізод із сумнівною юридичною експертизою Єфремову винесли спочатку підозру, а потім – обинувальний акт.