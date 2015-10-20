Генпрокуратура передала до суду справу за обвинуваченням Єфремова в посадових злочинах

Про це УНІАН повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

"Ми закінчили розслідування провадження і передали до Печерського районного суду кримінальне провадження", - сказав Горбатюк.

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На запитання, коли слід очікувати визначення дати попереднього розгляду справи, Горбатюк відповів, що відповідно до закону на це відводиться 5 днів.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом організації та проведення 16 січня 2014 року голосування у Верховній Раді за так звані "диктаторські закони", Генеральна прокуратура 14 лютого повідомила Єфремову про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто у зловживанні службовим становищем за обтяжуючих обставин та службовому підробленні.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави. 17 лютого Єфремова після внесення застави відпустили.