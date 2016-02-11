Президент: електронне декларування доходів чиновників необхідно запровадити цього року

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час засідання Ради регіонального розвитку.

"Прошу, нарешті, зняти із закону про державний бюджет поправку, яка відтерміновує електронні декларації на 2017 рік. Ми розпочнемо їх роботу в 2016 році. Цей пакет називається пакетом безвізового режиму і відтерміновувати далі ми не можемо", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що законопроекти щодо цих змін вже доопрацьовані з урахуванням досвіду запровадження такої звітності держслужбовців у країнах Європейського Союзу.

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Як повідомляв УНІАН, 4 січня стало відомо, що в остаточному варіанті проекту закону про держбюджет-2016 з’явилася поправка, згідно з якою на рік перенесено запровадження електронного декларування доходів чиновників.

Електронне декларування є однією з умов отримання Україною безвізового режиму з країнами Шенгенського договору.

Міністр юстиції Павло Петренко написав на своїй сторінці в Facebook, що уряд вимагатиме провести розслідування, щоб виявити, яким чином ця правка з`явилася у фінальному тексті держбюджету.

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5 січня народний депутат від ”БПП” Вадим Денисенко зареєстрував у ВР законопроект ”Про внесення змін до закону ”Про запобігання корупції” (щодо роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) (№3755), яким пропонується скасувати норму про відтермінування до 2017 року електронного декларування доходів чиновників.

2 лютого голова Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський заявив, що ЄС може відмовити Україні у запровадженні цього року безвізового режиму, якщо Україна не введе електронне декларування доходів чиновників.