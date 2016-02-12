Яценюк: У разі позачергових виборів у Раду у нас точно настане економічний колапс

Про це він заявив у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1».

“Зараз ви підняли питання дострокових виборів. Що вони принесуть ці дострокові вибори, крім того, що у нас не буде ніяких реформ? Крім того, що у нас точно настане економічний колапс? І, крім того, що воно не змінить систему державного управління на краще?” - сказав він, відповідаючи на питання.

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Яценюк наголосив, що сьогодні країні необхідні економічна та політична стабільність, “а час для виборів ще настане”.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко виступив категорично проти проведення дострокових парламентських виборів.

«Я ставлюсь (до ідеї проведення дострокових парламентських виборів – УНІАН) так само, як і український народ. Більшість українського народу – 43% - категорично проти дострокових виборів», - заявив Порошенко.