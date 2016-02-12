МЗС наполегливо рекомендує українцям утриматися від поїздок у Сирію

Про це повідомляє департамент політики і комунікацій МЗС.

Як зазначається в повідомленні, недотримання цих рекомендацій загрожує особистій безпеці громадян, що пов’язано із нездатністю сирійських органів влади контролювати безпекову ситуацію на всій території країни.

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МЗС України також звертає увагу тих громадян, які попри численні багаторічні заклики МЗС України залишити Сирію, продовжують перебувати в цій державі, що можливості консульського реагування із захисту наших співвітчизників на території охопленої війною країни стають дедалі більш обмеженими.

«У разі необхідності отримання відповідної допомоги громадянам України слід звертатися до Посольства України в Сирії за номерами телефонів: (+963) 932 844 000; Посольства України в Лівані за номерами телефонів: +961 592 19 75 та +961 592 19 72, або на цілодобову „гарячу лінію” МЗС +38 044 238 16 57», - підкреслюється в повідомленні.