ЄС закликав владу і політсили України об’єднатися для продовження процесу реформ

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Представництва Євросоюзу в Україні за згодою голів дипломатичних місій держав-членів ЄС в Україні.

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«Євросоюз закликає органи державної влади та всі політичні партії України з відновленими силами об’єднатися заради продовження процесу реформ. Це життєво важливо для майбутнього країни, її демократичного розвитку та добробуту людей», - йдеться в заяві.

«Впровадження цієї програми реформ та одночасне зміцнення демократії та верховенства права, як це передбачено Угодою про асоціацію, вимагатиме координації заходів реформ за всіма напрямками. Україні слід також подвоїти зусилля, спрямовані на побудову політичного консенсусу всередині демократичних інституцій», - наголошують у ЄС.

Як зазначають у Представництві, Євросоюз та його держави надають значну фінансову і технічну допомогу Україні для таких реформ і готові продовжити підтримувати цілеспрямовану роботу над реформами.

«У цей вирішальний момент політичному керівництву України слід відкласти в сторону розбіжності та спільно зосередиться на подальшому виконанні плану реформ. Єдність на підтримку таких необхідних реформ повинна бути пріоритетом для всіх політичних сил», - закликають у Євросоюзі.