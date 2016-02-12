Клімкін і помічник держсекретаря США обговорили взаємодію в питанні нерозповсюдження зброї масового знищення

Зустріч політиків відбулася у рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє департамент політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

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Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань взаємодії держав у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення та експортного контролю.

Крім того, було домовлено продовжити співпрацю, спрямовану на зміцнення обороноздатності Збройних сил України, зокрема, в частині отримання допомоги США, підкреслюється в повідомленні.