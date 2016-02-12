Діяльність інформаційно-культурних центрів РФ в Україні є загрозою національній безпеці – нардеп

Про це, на своїй сторінці у Фейсбук повідомила співавтор законопроекту народний депутат, член фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Ірина Фріз. Співавторами законопроекту єтакож члени фракції БПП Вадим Денисенко та Ігор Гринів.

Як повідомила Ірина Фріз, 31 грудня 2015 року Указом Президента РФ №683 введена в дію «Стратегія національної безпеки Російської Федерації». «В розділі «Культура» цього документу статтею 81 зазначається, що Росія реалізує програми підтримки вивчення російської мови та культури в державах-учасниках СНД для прискорення євразійської інтеграції. В статті 82 Стратегії визначаються завдання з розвитку загальної гуманітарного та інформаційно-телекомунікаційного середовища на територіях держав – учасників СНД, а також використання культурного потенціалу Росії в інтересах багатостороннього міжнародного співробітництва з метою підвищення ролі Росії в світовому гуманітарному та культурному просторі», – написала народний депутат, повідомляє прес-служба БПП.

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«Таким чином, з огляду на використання культурного співробітництва з боку РФ для здійснення експансії, розпалювання сепаратизму, дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні, антиукраїнської пропаганди та підтримки агресії щодо України, діяльність інформаційно-культурних центрів Російської Федерації на території України є загрозою національній безпеці держави через їх використання російськими спецслужбами для продовження агресії, підриву територіальної цілісності та суверенітету України», – наголосила Ірина Фріз.

Крім того, написала народний депутат, анексія Криму призвела до фактичного викрадення Російською Федерацією майна музеїв Криму, де зберігалося понад 1,2 мільйона експонатів. «Це не тільки археологічні знахідки, краєзнавчі та військові атрибути, а й цінні твори мистецтва. За даними Держкомстату, на 1 січня 2014 року на території Автономної республіки Крим існувало 35 музейних закладів, в яких зберігалося 928 177 музейних предметів державної частини музейного фонду України. У Севастополі – 5 музейних закладів, в яких зберігалося 322 406 музейних предметів державної частини музейного фонду України», – додала Ірина Фірз.

«Тільки в Картинній галереї Івана Айвазовського у Феодосії налічувалося 12 тисяч творів живопису, з них 417 картин самого художника. Крім знаменитих морських пейзажів, в музеї були рідкісні полотна пензля Айвазовського з міфологічного і біблійного циклів», – повідомила І. Фріз.

За її словами, у фондах художнього музею ім. Михайла Крошицького в Севастополі заходилося 8 тисяч творів. Серед них картини художників італійського Відродження, “малих голландців” і фламандців, європейських живописців XVII – XVIII століть, російських і українських художників XIX століття.

«Ще одна значуща втрата – заначила І.Фріз, – Національний заповідник Херсонес Таврійський, який розташований в Севастополі і включений в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колекція цього музею формувалася понад сто років. На момент анексії в фондах заповідника налічувалося більше 200 тисяч предметів побуту, культурного і релігійного призначення, знайдених під час розкопок в околицях Севастополя. Це одна з найбагатших археологічних колекцій Європи».

На переконання Ірини Фріз хахоплення музейних та культурних цінностей на території Криму та їх часткове вивезення до Російської Федерації в стилі окупаційного нацистського режиму 1941-1945 унеможливлює подальшу співпрацю України з Російською Федерацією в сфері культури та вимагає негайного припинення міжурядових угод в цій сфері.