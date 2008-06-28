Путін розповів, що робитиме Росія у разі вступу України до НАТО

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що у разі вступу України до НАТО це може примусити Росію перенести виробництво низки військових технологій на свою територію. Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО в Москві за підсумками російсько-українських міжурядових переговорів, передає кореспондент УНІАН.

«Напевно, ми зможемо продовжити якусь кооперацію, але за чутливими технологіями ми, звичайно, заздалегідь подумаємо про те, - а до таких технологій відносяться ракетні технології, високі технології, - такі технології ми, не зважаючи ні на які витрати, перенесемо на територію Російської Федерації», - сказав В.ПУТІН

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що рішення про вступ України до Північноатлантичного альянсу буде ухвалено лише після всенародного референдуму.

«Що ж до вступу України до НАТО, я можу твердо сказати, що думка народу України для нас є визначальною, і тому будь-який шлях, який Україна проходитиме в цьому напрямку, здійснюватиметься тільки після всеукраїнського референдуму, де народ України зможе сказати своє слово», - зазначила український прем’єр.