Кабмін поки що не бачить сенсу вносити до ВР програму діяльності на 2016 рік - Кириленко

Про це заявив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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Кириленко зазначив, що завтра парламент заслухає звіт уряду за 2015 рік. “Ваше право і, я думаю, навіть обов'язок, ухвалювати рішення ті, які будуть волею парламенту”, - додав віце-прем’єр.

“Ми підготували і принципи публічної діяльності, і програму діяльності уряду на 2016 рік. Ми схвалили ці документи на засіданні Кабінету міністрів. Але, очевидно, їх немає сенсу вносити сьогодні до парламенту до вирішення питання щодо звіту і подальшого майбутнього Кабінету міністрів”, - сказав Кириленко.

Крім того, він наголосив, що “відповідальність як за перемоги, так і за поразки чи ускладнення” несе уся влада, а не лише Кабінет міністрів.