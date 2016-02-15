Порошенко: На карті світу немає такої точки, яка була б недосяжною для хворобливих геополітичних амбіцій РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час урочистих зборів у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 27-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.

«Що гарантує нам неповторення трагічних сторінок історії, що гарантує, що ми добре вивчили і засвоїли уроки минулого. Гарантує це нам лише державна незалежність України. Цей вибір був зроблений українським народом майже 25 років тому», - заявив Порошенко.

Читайте такожПорошенко: Санкції проти РФ будуть діяти до повернення контролю над кордоном на Донбасі

«А от імперія не змінилася, і доказом того є і анексія Криму, і агресія на сході нашої держави, і бомбардування російськими винищувачами, бомбардувальниками мирних кварталів у Сирії. І лише уявімо собі - якби ми рішуче не порвали з Росією в 1991 році, хіба сьогодні наші діти не мусили б виконувати так званий інтернаціональний обов’язок у Сирії та в інших країнах Близького Сходу чи десь іще. Бо нема на карті світу такої точки, яка була би недосяжною для хворобливих геополітичних російських амбіцій», - заявив Порошенко.