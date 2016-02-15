Печерський суд дозволив ГПУ заочно розслідувати справу Арбузова

Про це повідомив у своєму Facebook нардеп Мустафа Найєм.

"Фактично це відкриває шлях до заочного засудженням і вироку", - написав він.

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Найєм нагадує, що це вже третій "клієнт" Печерського суду з минулої влади, для яких є дозвіл на заочне розслідування.

"Раніше вже були Віктор Янукович, екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова і заступник міністра доходів і зборів Андрій Ігнатов", - пише Найєм.

Як повідомляв УНІАН, в кінці січня Генеральний суд Європейського Союзу скасував перше рішення Ради ЄС про застосування санкцій проти соратника екс-президента Віктора Януковича Сергія Арбузова.