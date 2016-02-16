Уряд має погодитися з парламентом і піти у відставку - Березюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це Березюк сказав під час виступу в парламенті в рамках обговорення звіту Кабінету міністрів.

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“Ми підтримуємо позицію уряду йти далі”, - сказав Березюк. При цьому він додав, що уряд має бути прикладом і має сьогодні “погодитися з парламентом, піти у відставку і спільно, разом, усій коаліції збудувати новий уряд, який буде мати кредит довіри у людей, в першу чергу”.