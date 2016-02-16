МЗС протестує проти цілеспрямованого погіршення українцю Афанасьєву умов у російській тюрмі

Про це йдеться в коментарі МЗС України.

"Особливе занепокоєння української сторони викликає інформація про цілеспрямовані заходи російських органів влади щодо погіршення умов утримання Афанасьєва, що призвело до різкого ускладнення стану його здоров'я", - наголошується в коментарі.

МЗС висловлює рішучий протест у зв'язку з продовженням російською стороною протиправних дій щодо Афанасьєва.

У відомстві відзначають, що російська влада продовжує ігнорувати неодноразові звернення української сторони щодо надання дозволу на зустріч консульських посадових осіб України з Афанасьєвим.

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"Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони забезпечити дотримання прав незаконно засудженого Геннадія Афанасьєва, негайно дозволити допуск до нього консульських посадових осіб України згідно з узятими на себе Російською Федерацією міжнародно-правовими зобов'язаннями, а також вжити заходів щодо забезпечення його належною медичною допомогою", - наголошується в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Олега Сенцова, активістів Олександра Кольченка, Олексія Чирнія і Афанасьєва в травні 2014 року "затримали" в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ. Їх звинуватили в підготовці терактів.

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Афанасьєв був ключовим свідком на судовому процесі над Сенцовым і Кольченком, яких 25 серпня 2015 року засудили до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Афанасьєв на судовому засіданні відмовився від своїх показань, заявивши, що слідство отримало їх раніше під тортурами.

19 серпня правозахисний центр "Меморіал" у Росії оголосив Афанасьєва політв'язнем.

Адвокат українця заявив, що у Афанасьєва виявлена інфекція в крові. За його словами, Афанасьєв заразився під час етапування в жахливих умовах в колонію в Республіку Комі.