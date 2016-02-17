"Нардепи знову вносять суттєві правки": у Мін'юсті заявили про загрозу невизнання ЄС "безвізових" законів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам біля адміністрації президента.

Петренко нагадав, що завтра парламент має в другому читанні розглядати низку “безвізових” законопроектів.

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“Зараз є велика проблема, що наші народні депутати вносять туди цілу низку змін, як це було в листопаді минулого року... що фактично ставить під загрозу, що ті тексти, які були погоджені з нашими європейськими експертами, знову будуть настільки змінені, що Європейська комісія не зможе визнати їх такими, що відповідають європейським стандартам”, - сказав він.

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Так, зазначив міністр, сьогодні проводилася нарада з представниками адміністрації для того, щоб узгодити позиції і завтра переконати народних депутатів голосувати за антикорупційні безвізові закони в редакції, максимально наближеній до редакції першого читання.