"Нардепи знову вносять суттєві правки": у Мін'юсті заявили про загрозу невизнання ЄС "безвізових" законів
Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що внесення безлічі змін до “безвізових” законопроектів може призвести до визнання їх невідповідними до європейських стандартів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам біля адміністрації президента.
Петренко нагадав, що завтра парламент має в другому читанні розглядати низку “безвізових” законопроектів.
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“Зараз є велика проблема, що наші народні депутати вносять туди цілу низку змін, як це було в листопаді минулого року... що фактично ставить під загрозу, що ті тексти, які були погоджені з нашими європейськими експертами, знову будуть настільки змінені, що Європейська комісія не зможе визнати їх такими, що відповідають європейським стандартам”, - сказав він.
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Так, зазначив міністр, сьогодні проводилася нарада з представниками адміністрації для того, щоб узгодити позиції і завтра переконати народних депутатів голосувати за антикорупційні безвізові закони в редакції, максимально наближеній до редакції першого читання.