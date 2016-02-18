Луценко розповів, чому не всі депутати від БПП голосували за відставку уряду

Про це розповів голова фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко, йдеться у розповсюдженому прес-службою БПП повідомленні.

"Ми збиралися сьогодні для "розбору польотів". Ще на засіданні фракції у понеділок десять депутатів не проголосували за відставку уряду з різних міркувань. Ми відверто знали, що така кількість не проголосує. Не голосували, зокрема, Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров. То це їх хтось хоче звинуватити в тому, що вони комусь продалися? Чи вони робили "заготовлений" сценарій? Або Анатолій Матвієнко чи Олександр Третьяков? Їхня позиція: "над нами висить "дамоклів меч", травма 2005 року і ми не можемо повторити сценарій хаосу, не знаючи кандидатури наступного прем’єра", – пояснив Луценко.

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Також лідер фракції зазначив, що президент, якого звинувачують у "договорняках", перед звітом уряду виступив із відповідною заявою, де закликав уряд до відставки.

Разом із тим, Луценко повідомив, що частина депутатів поставили підписи "за" відставку уряду, але не голосували. Такі, за його словами, пояснили, що після спілкування з колегами з "Народного фронту" змінили свою позицію.