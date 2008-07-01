Балога образився за Путіна: Тимошенко знову все перекрутила?

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що перспективи постачання газу в Україну залишаються вельми неясними, що не дає урядові жодних підстав для хизування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава Секретаріату нагадав, що урядова делегація України на чолі з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО під час останніх переговорів у Москві (28 червня – УНІАН) щодо перспектив постачання газу в нашу країну керувалася завданнями згідно з директивами на переговори у газовій сфері, наданими Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ у лютому 2008 року, і Генеральними директивами, підписаними главою держави у квітні цього року.

За його словами, у згаданих документах підкреслена необхідність комплексного підходу у вирішенні проблеми постачання газу в Україну. Зокрема, наголошується, що ціна на імпортований газ має бути ув`язана з тарифом на транзит енергоносіїв українською територією і встановлюватися відкрито, за зрозумілою загальновизнаною методикою.

За оцінкою глави Секретаріату Президента, немає достатніх підстав стверджувати про досягнення якогось помітного прогресу на переговорах із російською стороною з газового питання. Єдиним пунктом президентських директив, про виконання якого можна говорити бодай приблизно, є окреслення контурів домовленості про поступовий перехід до світових цін на газ, який постачатиметься в Україну.

«Голова уряду Росії Володимир ПУТІН чітко сказав, що поетапне, а не різке збільшення ціни на вуглеводні залежить від позиції середньоазійських країн, яка поки що не визначена. Тому аж ніяк не можна вважати, що Україні вдасться уникнути різкого підвищення ціни імпортного газу. У своєму оптимізмі щодо цього прем`єр Ю.ТИМОШЕНКО не вперше видала бажане за дійсне, трансформувавши досить дипломатичні висловлювання В.ПУТІНА у констатацію власного успіху. Ми й надалі не маємо ясного розуміння, у кого, на яких умовах і в яких обсягах будемо купувати газ наступного року», – зазначив глава Секретаріату.

Разом з тим, В.БАЛОГА нагадав, що невиконання українським урядом доручень Президента у газовій сфері вже призводило до негативних наслідків для вітчизняної економіки. За його словами, саме зволікання Кабінету міністрів із повним та своєчасним розрахунком за спожитий газ і викликало заяви російських посадовців про необхідність підвищення ціни газу для України.

В.БАЛОГА вважає, що сьогодні існує ризик повторення ситуації з газопостачанням, яку наша держава пережила наприкінці минулого – початку цього року. «Уряд під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО вкотре політизує суто економічне питання, прагнучи зібрати з цього поля урожай політичних дивідендів. Слід припинити подібні експерименти, оскільки в заручниках опиняється національна економіка і кожна сім`я», – цитує В.БАЛОГУ прес-служба.