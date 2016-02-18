ЄС закликав політичних лідерів України сконцентруватися на реформах

Про це сказала власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі речник верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.

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За її словами, "Євросоюз уважно стежить за розвитком подій в рамках засідань Верховної Ради цього тижня. У цей критичний момент важливо, щоб політичні лідери країни утримували увагу на важливій роботі в напрямку реформ".

"Нинішня криза - це можливість підвищити якість роботи і переконати громадян, що лідери України здатні прийняти виклик системної трансформації, чого два роки тому вимагав народ". "Інтерес широкої громадськості повинен мотивувати всіх, щоб прискорити темпи реформ і показати нову якість служіння інтересам країни", - наголосила речник Могеріні.

Як сказала Косьянчич, увага ЄС спрямована на реформи відповідно до Угоди про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, верховенство права, боротьбу з корупцією та демократичну підзвітність. "Українська влада в останні місяці провела значну роботу, щоб просувати порядок денний реформ, який потребує подальшого розвитку. Тому важливо, щоб ця робота тривала і давала результати на благо українського народу", - підкреслила вона.

За словами Косьянчич, завдяки "набагато більшій прозорості, відкритості всіх інститутів, децентралізації, дерегулюванню, узагальненню державних закупівель, реформі поліції, ефективному використанню всіх інститутів і правових інструментів з метою викорінення корупції ми бачимо нову якість демократії".

Як наголосила Косьянчич, "необхідні більш рішучі дії проти олігархічного впливу на політичні структури та ефективні дії проти монополій, подальше розширення прав і можливостей місцевого самоврядування, реформа державного управління, в тому числі податкової служби".

За її словами, важливо ефективно використовувати поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС і працювати над знищенням технічних бар'єрів у торгівлі, краще використовувати міжнародну допомогу, особливо в таких ключових галузях як енергоефективність, державний контроль за кордонами, розвиток інфраструктури, охорона здоров'я, соціальна сфера.

"Євросоюз готовий продовжувати надання значної фінансової і технічної підтримки для зусиль, спрямованих на реформи в Україні, що має призвести до системної трансформації та повного використання українського національного потенціалу, зміцнюючи тим самим здатність країни захищати свій суверенітет", - наголосила речник Могеріні.