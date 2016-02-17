Клімкін: Критично важливо, щоб Рада ухвалила "безвізові закони"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Фінляндської Республіки Тімо Сойні сьогодні в Києві.

“Критично важливо, щоб Рада схвалила “безвізові закони”. Якщо ми не здатні схвалити “безвізові закони”, яким чином ми будемо казати, що ЄС буде нам довіряти, нашому бажанні йти шляхом реформ”, - підкреслив Клімкін.

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При цьому він зазначив, що реформи, які необхідно провести в рамках запровадження безвізового режиму, це реформи, які підуть на користь Україні.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 12 лютого вніс на розгляд Верховної Ради пакет законопроектів, спрямованих на виконання Україною критеріїв запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом у сфері протидії корупції, визначивши їх невідкладними.

Також Порошенко закликав ВР «зняти із закону про державний бюджет поправку, яка відтерміновує електронні декларації на 2017 рік», оскільки електронне декларування є однією з умов отримання Україною безвізового режиму.

16 лютого ВР ухвалила закон про запровадження вже цього року електронної системи подання і оприлюднення декларацій держслужбовців. Також були прийняті в першому читанні, зокрема, «безвізові» законопроекти щодо вдосконалення процедури арешту майна та інституту спецконфіскації, щодо діяльності Нацагентства з розшуку активів.