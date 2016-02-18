У МЗС розповіли, як Лавров проігнорував питання деокупації Криму
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров на зустрічі керівників МЗС країн «нормандської четвірки» 13 лютого проігнорував питання деокупації Криму, яке буде порушено на зустрічі в повноцінному «нормандському форматі» на початку березня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін після засідання Ради експортерів у Києві.
“Звісно, я порушував це питання (деокупації Криму - УНІАН), але Лавров зробив вигляд, що не реагує на нього. Я збираюся його порушити на наступному засіданні, вже у повноцінному, повномасштабному «нормандському форматі». ... Дати поки ще немає, але наразі ми плануємо початок березня у Парижі, якщо французька сторона нас запросить", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, 13 лютого у Мюнхені відбулася зустріч керівників МЗС України, РФ і Німеччини.
Після зустрічі Клімкін заявив, що ці переговори у «нормандському форматі» про врегулювання ситуації в Україні стали підготовчими для проведення повноформатних переговорів, а тому не завершилися конкретними результатами. Він пояснив, що ці переговори стали «підготовчими» через відсутність чинного міністра закордонних справ Франції (як відомо, глава МЗС Франції Лоран Фабіус днями подав у відставку).