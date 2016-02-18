У МЗС розповіли, як Лавров проігнорував питання деокупації Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін після засідання Ради експортерів у Києві.

“Звісно, я порушував це питання (деокупації Криму - УНІАН), але Лавров зробив вигляд, що не реагує на нього. Я збираюся його порушити на наступному засіданні, вже у повноцінному, повномасштабному «нормандському форматі». ... Дати поки ще немає, але наразі ми плануємо початок березня у Парижі, якщо французька сторона нас запросить", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 13 лютого у Мюнхені відбулася зустріч керівників МЗС України, РФ і Німеччини.

Після зустрічі Клімкін заявив, що ці переговори у «нормандському форматі» про врегулювання ситуації в Україні стали підготовчими для проведення повноформатних переговорів, а тому не завершилися конкретними результатами. Він пояснив, що ці переговори стали «підготовчими» через відсутність чинного міністра закордонних справ Франції (як відомо, глава МЗС Франції Лоран Фабіус днями подав у відставку).