Переговори у Мюнхені стали підготовчими, тому не завершилися конкретними результатами - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що переговори у Нормандському форматі з врегулювання ситуації в Україні, які пройшли у суботу в Мюнхені, стали підготовчими до проведення повноформатних переговорів, а тому не завершилися конкретними результатами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін повідомив у суботу в Мюнхені журналістам по завершенні переговорів.

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Він пояснив, що ці переговори стали “підготовчими” через відсутність діючого міністра закордонних справ Франції (як відомо, глава МЗС Франці Лоран Фабіус днями подав у відставку).

За словами українського міністра, наступні повноформатні переговори відбудуться у березні в Парижі.

"Конкретного результату - жодного. Це була зустріч для того, щоб підготуватися до наступного справжнього засідання в Нормандському форматі. Ми сподіваємося і попередньо домовилися, я підкреслюю, попередньо домовилися, що повноформатне засідання відбудеться на початку березня в Парижі на рівні міністрів закордонних справ, оскільки сьогодні французьку сторону представляв політичний директор МЗС Франції", - сказав він.

За словами Клімкіна, серед конкретних речей, над якими домовилися працювати сторони, є питання безпеки та "реального доступу до Донбасу і до кордону" для Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ. "Я проінформував учасників сьогоднішньої зустрічі про те, що відбувається не тільки в плані постійних порушень, постійних обстрілів, але й про те, що зараз відбуваються, фактично, спільні навчання російських військових, які знаходяться на території Донбасу, з одного боку, і, звичайно, найманців, з іншого. Я показав декілька фото, як приклад, як російська зброя постачається через кордон. Лавров на це не відреагував ніяк, ніяк не коментуючи це", - розповів український міністр.

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Крім того, сторони говорили про питання безпеки під час підготовки наступних виборів. "Ми домовилися, що будемо працювати над цим питанням з ОБСЄ. Я особливо відзначив, що на атмосферу сьогоднішньої зустрічі дуже сильно впливає те, що зараз відбувається в Криму з постійними обшуками та арештами. Лавров зробив вигляд, що теж на це не реагує", - додав він.

Також сторони домовилися продовжувати працювати в рамках Мінська над "модальністю наступних виборів". "Я вважаю, що це був корисний обмін між міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером, мною, французькою стороною в тому сенсі, яким ми бачимо порядок денний наступної зустрічі з Парижі. Це була проміжна корисна зустріч", - зробив висновок Клімкін.