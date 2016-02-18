Сироїд готова піти з президії Ради після виходу "Самопомочі" з коаліції
Оксана Сироїд готова залишити посаду заступника голови Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, відповідаючи на запитання, чи продовжуватиме Сироїд бути заступником голови Верховної Ради після виходу "Самопомочі" з парламентської коаліції.
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"Ми готові залишити будь-які посади, які у нас на сьогодні є", - сказав Березюк.
За словами Березюка, з виходом "Самопомочі" коаліція не припиняє існування через входження до неї фракції Радикальної партії.
"Сьогодні коаліція активно працює у парламенті і формально в них вистачає голосів. Ляшко сьогодні повернувся в коаліцію, про що ми почули від вас (журналістів - УНІАН). Тому в коаліції є більшість голосів", - сказав івін.
Також Березюк заявив, що його фракція повертається сьогодні до парламенту.
Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала постанову про недовіру Кабміну. Через це в останні два дні фракція "Самопоміч" була відсутня на засіданнях Верховної Ради.
17 лютого фракція "Батьківщина" заявила про вихід з парламентської коаліції.