Сироїд готова піти з президії Ради після виходу "Самопомочі" з коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, відповідаючи на запитання, чи продовжуватиме Сироїд бути заступником голови Верховної Ради після виходу "Самопомочі" з парламентської коаліції.

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"Ми готові залишити будь-які посади, які у нас на сьогодні є", - сказав Березюк.

За словами Березюка, з виходом "Самопомочі" коаліція не припиняє існування через входження до неї фракції Радикальної партії.

"Сьогодні коаліція активно працює у парламенті і формально в них вистачає голосів. Ляшко сьогодні повернувся в коаліцію, про що ми почули від вас (журналістів - УНІАН). Тому в коаліції є більшість голосів", - сказав івін.

Також Березюк заявив, що його фракція повертається сьогодні до парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала постанову про недовіру Кабміну. Через це в останні два дні фракція "Самопоміч" була відсутня на засіданнях Верховної Ради.

17 лютого фракція "Батьківщина" заявила про вихід з парламентської коаліції.