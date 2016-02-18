Ляшко заявив, що його фракція готова увійти до нової коаліції
11:18, 18 лютого 2016Політика
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Лідер фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко заявляє, що очолювана ним фракція готова брати участь у формуванні нової коаліції.
Фракція «Радикальної партії» готова брати участь у формуванні нової коаліції / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.
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"Ми готові брати участь у формуванні нової коаліції, у новій програмі дій, у формуванні нового уряду, здатного вивести країну з прірви. Ми готові брати на себе відповідальність за долю країни", - сказав Ляшко.
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