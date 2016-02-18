Клімкін привітав ухвалення Радою "безвізових" законів

Про це Клімкін повідомив у Twitter.

"Дякую депутатам, які сьогодні натиснули кнопку "За"! Це голоси не лише за скасування віз, а й за європейську Україну і ефективну демократію", - заявив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, український парламент ухвалив закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської Комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення засад діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (реєстраційний № 4056).

Також ВР ухвалила закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської Комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» (реєстраційний № 4054).