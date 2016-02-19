Сьогодні Рада розгляне законопроект про повернення державі коштів та цінностей до ухвалення вироку суду (наживо)
Сьогодні Верховна Рада розгляне зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей звернення в дохід держави грошових коштів, цінностей та доходів від них до ухвалення вироку суду.
Як передає кореспондент УНІАН, також парламент сьогодні розгляне питання щодо невідворотності покарання осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини.
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Серед іншого також розглядатимуться питання про перейменування окремих населених пунктів, а також щодо визначення кандидатур до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Крім того, депутати сьогодні планують розглянути питання про визначення представників парламенту у складі конкурсної комісії з обрання кандидатів на посаду директора Державного бюро розслідувань.