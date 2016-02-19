Парламентська коаліція офіційно розвалилась

Як передає кореспондент УНІАН, спікер зазначив, що, "згідно з поданою заявою повідомляю про припинення участі фракції "Самопоміч" в коаліції депутатських фракцій "Європейська Україна".

Таким чином, офіційно коаліції більше не існує.

"Шкода, але я думаю, що ми будемо продовжувати політичні консультації і знайдемо правильний вихід для країни зі сформованої ситуації", - зазначив Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, фракції "Самопоміч" і "Батьківщина" вимагали відставки уряду.

16 лютого Верховна Рада 247 голосами визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала постанову про недовіру Кабміну.

17 лютого фракція "Батьківщина" у зв'язку з провальним голосуванням за відставку Кабміну заявила про вихід з парламентської коаліції.

18 лютого про вихід з коаліції заявила фракція "Об'єднання "Самопоміч". У той же день в Апарат Верховної Ради передали заяву з підписами депутатів від "Самопомочі" про вихід з коаліції.