Яценюк запропонував парламенту "закопати сокиру війни"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Я звертаюся до всіх членів українського парламенту - перегорнути сторінку і закопати сокиру війни. Зупинити хаос і політичну кризу, яка розпочалася саме в стінах парламенту", - сказав Яценюк.

Читайте такожЯценюк сьогодні збирається провести консультації з Порошенком, Луценком та Ляшком

За його словами, "ми здатні це зробити і рухатися далі лише шляхом реформ, виключно шляхом необхідних змін в країні".

Яценюк вважає необхідим "не дати можливості зруйнувати те, що ми так важко протягом останніх двох років разом робили".