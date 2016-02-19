Яценюк запропонував парламенту "закопати сокиру війни"
11:48, 19 лютого 2016Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує Верховній Раді "перегорнути сторінку і закопати сокиру війни"
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.
"Я звертаюся до всіх членів українського парламенту - перегорнути сторінку і закопати сокиру війни. Зупинити хаос і політичну кризу, яка розпочалася саме в стінах парламенту", - сказав Яценюк.
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За його словами, "ми здатні це зробити і рухатися далі лише шляхом реформ, виключно шляхом необхідних змін в країні".
Яценюк вважає необхідим "не дати можливості зруйнувати те, що ми так важко протягом останніх двох років разом робили".
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