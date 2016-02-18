"Всі мають взятися за руки і забути образи": Яценюк закликав Порошенка "перегорнути сторінку" і жити в мирі

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав президента та всі демократичні сили «перегорнути сторінку» і жити в мирі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час засідання уряду.

Говорячи про події в парламенті під час звіту уряду, Яценюк зазначив: "Не просто як прем'єр, як людина я їх вибачаю".

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"І звертаюсь до президента, його фракції, всіх демократичних сил: перегорнули сторінку. Ми не маємо права допустити жахливого сценарію розпаду країни і не маємо права повторювати помилки 2005 року", - закликав Яценюк.

За його словами, "тому всі повинні взятися за руки і забути минулі образи" та рухатися далі.

"Моя рука простягнута президенту Порошенку і його фракції", - додав він.