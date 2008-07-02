Конфлікт за участю зятя і доньки Тимошенко практично вичерпаний

Конфлікт зятя і доньки Юлії Тимошенко з бійцями ВВ, який нібито мав місце біля в`їзду на пляж Лонжерон в Одесі увечері 27 червня, практично вичерпаний. Про це "Сегодня" повідомили у військовій прокуратурі Південного регіону, куди надійшли матеріали службового розслідування, проведеного спільною комісією МВС і Главку ВВ.

Як повідомив в інтерв`ю виданню заступник командуючого ВВ Микола Мішакин, правову оцінку діям прапорщика Дмитра Осипенка і солдата Вадима Губського, які нібито образили Шорна Карра і його дружину Євгенію, повинен дати військовий прокурор. Проте у командування військами, судячи з висловів генерала, претензій за підсумками розслідування до обох військовослужбовців немає: "Ми в них не розчарувалися. Вони діяли в рамках своїх повноважень". Мішакин додав, що ні він, ні Осипенко з Губським тиску з чийого-небудь боку не зазнали.

Член комісії від МВС (попросив не називати прізвище) підтвердив, що "інцидент в Одесі фактично вичерпаний, і у жодної із сторін цього інциденту один до одного особливих питань немає, і ніхто не хоче продовження цієї прикрої історії". Мовляв, хтось погарячкував, хтось розлютився у відповідь, і розгорівся скандал. Тепер він зійшов нанівець і всі задоволені.

Крапки над "i" розставив Едуард Плешко, старший помічник військового прокурора Південного регіону: "З точки зору закону ситуація така, що від громадянина Шона Карра і Євгенії не надходило офіційних звернень про те, що вони в цьому конфлікті вважають себе потерпілими. Отже якщо немає письмових звернень, і вони не вважають, що їх права порушені, то що, питається, розслідувати?"

Разом з тим Плешко додав, що перевірка правомірності застосування Осипенком і Губським спецзасобів (балончиків "Терен" і наручників) ще не закінчена. По її закінченні військова прокуратура сповістить про результати. Командир частини, де служать бійці, в порушенні кримінальної справи проти своїх підлеглих відмовив за відсутністю складу злочину.