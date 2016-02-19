ЗМІ: Ляшко виторговує для себе крісло спікера, для соратників – міністерські посади

Про це повідомляє джерело в Адміністрації Президента, пише Українська правда.

Так, за словами співрозмовника на Банковій, Ляшко хоче посісти крісло спікера парламенту, а для своїх однопартійців просить два міністерства, одне з яких – Мінекології.

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Крім того, радикали хочуть отримати контроль над "Укроборонпромом", який зараз очолює Роман Романов. Зазначається, що до цього призначення Романов керував президентською виборчою кампанією Порошенка по Херсонщині.

Романов також торгував автомобілями "Хюндай", які в Україні збирає корпорація "Богдан" Гладковського, співвласником котрої раніше був Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк мав намір провести консультації з президентом Петром Порошенком, керівниками фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрієм Луценко та головою фракції Радикальної партії Ляшком щодо коаліції.