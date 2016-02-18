Яценюк сьогодні збирається провести консультації з Порошенком, Луценком та Ляшком

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр повідомив під час засідання уряду.

"Я проведу сьогодні консультації з Радикальною партією, ще раз поспілкуюсь з президентом, з керівником його фракції. Треба прибрати емоції, вони ні до чого, і рухатися далі вперед", - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, фракції "Самопомочі" і "Батьківщини" вимагали відставки уряду.

16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала постанову про недовіру Кабміну.

17 лютого Яценюк заявляв про ведення переговорів щодо "доформатування" уряду.

“Ми очікуємо пропозицій від наших політичних партнерів. Ми проводимо політичні консультації, в тому числі з Радикальною партією Олега Ляшка, щоб переформатувати коаліцію, оновити коаліційну угоду, доформувати склад Кабміну і далі рухатися в правильному напрямку для країни, а цей напрямок - це дуже чіткі кроки по проведенню реформ”, - підкреслив Яценюк.

17 лютого фракція "Батьківщина" у зв’язку з провальним голосуванням за відставку Кабміну заявила про вихід з парламентської коаліції.

Сьогодні, 18 лютого, провід партії "Об’єднання "Самопоміч" ухвалив рішення припинити участь фракції у парламентській коаліції.

Лідер фракції "БПП" Луценко сьогодні заявив, що фракція не виходитиме зі складу коаліції, але вважає неможливим працювати з нинішнім урядом.