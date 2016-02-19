Про вихід з коаліції заявив ще один депутат міжфракційного об’єднання "Народний контроль"

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії «Народний контроль», його заяву передано в секретаріат керівництва Верховної Ради.

«У зв’язку із невиконанням умов Коаліційної угоди, повним ігноруванням її положень, саботажу та недотримання принципів відповідальності, відкритості та невиконання тих зобов’язань, які брали на себе народні депутати, заявляю про свій вихід із коаліції, та відкликаю свій підпис під коаліційною угодою», – наголосив Антонищак.

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Нагадаємо, вчора офіційно вийшли з коаліції троє позафракційних депутатів-мажоритарників з міжфракційного об’єднання «Народний контроль»: Дмитро Добродомов, Олег Мусій та Богдан Матківський.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого фракція «Батьківщина» у зв’язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції.

18 лютого про вихід з коаліції заявила і фракція «Об’єднання «Самопоміч».