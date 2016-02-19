Запорізька міськрада визнала Росію країною-агресором, а "ДНР" і "ЛНР" - терористичними організаціями

Як передає кореспондент УНІАН, за рішення про визнання Російської Федерації країною-агресором, і про підтримку звернення Верховної Ради України до ООН, Європарламенту і ряду інших міжнародних інстанцій про визнання "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями сьогодні одноголосно проголосували 58 депутатів, які беруть участь у засіданні сесії.

У прийнятій депутатами міськради заяві також висловлюється вимога до РФ "забезпечити неухильне виконання Мінських угод. Вивести військових з території Донецької та Луганської областей, припинити збройну підтримку терористів-бойовиків".

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Довідка УНІАН. 27 січня 2015 р. Верховна Рада України звернулася до міжнародних організацій, зокрема Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором. Це рішення підтримали більшість місцевих рад.