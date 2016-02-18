Гройсман оголосив на засіданні Ради про вихід фракції "Батьківщина" із коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що в нього є одностайне рішення зборів об'єднання “Батьківщина” про вихід з коаліції.

Він зазначив, що на його адресу надійшов з цього приводу лист від лідера фракції Юлії Тимошенко, протокол засідання фракції і відповідна заява, яка підписана всіма членами фракції “Батьківщина”, про відкликання підписів щодо участі в коаліції в кількості 18 народних депутатів.

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Як повідомляв УНІАН, фракції "Самопомочі" і "Батьківщини" вимагали відставки уряду.

16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала постанову про недовіру Кабміну.

17 лютого фракція "Батьківщина" у зв’язку з провальним голосуванням за відставку Кабміну заявила про вихід з парламентської коаліції. Сьогодні "Самопоміч" заявила про свій вихід з коаліції.