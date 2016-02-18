Гройсман оголосив на засіданні Ради про вихід фракції "Батьківщина" із коаліції
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман оголосив на засіданні парламенту про вихід фракції “Батьківщина” із коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що в нього є одностайне рішення зборів об'єднання “Батьківщина” про вихід з коаліції.
Він зазначив, що на його адресу надійшов з цього приводу лист від лідера фракції Юлії Тимошенко, протокол засідання фракції і відповідна заява, яка підписана всіма членами фракції “Батьківщина”, про відкликання підписів щодо участі в коаліції в кількості 18 народних депутатів.
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Як повідомляв УНІАН, фракції "Самопомочі" і "Батьківщини" вимагали відставки уряду.
16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала постанову про недовіру Кабміну.
17 лютого фракція "Батьківщина" у зв’язку з провальним голосуванням за відставку Кабміну заявила про вихід з парламентської коаліції. Сьогодні "Самопоміч" заявила про свій вихід з коаліції.